Где пройдет "Евровидение 2023": организаторы назвали города-претенденты
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Так как второе место занял представитель Британии, конкурс хотят провести там.
Увы, но Украина не будет принимать песенный конкурс "Евровидение 2023", даже несмотря на феерическую победу группы Kalush Orchestra в Турине с песней "Stefania". Так как подготовка к конкурсу достаточно сложная, Европейский союз телевидения и радиовещания не дождавшись официального ответа от Великобритании начал подбирать подходящие для проведения конкурса города.
О городах-претендентах, а также о требованиях к ним рассказали на сайте Евровидения. Отмечается, что в Великобритании есть как минимум 12 городов, которые подходят под критерии проведения конкурса.
Требования к городу, который примет конкурс
- Принимающая площадка, способная вместить не менее 10 000 зрителей.
- Пресс-центр на 1500 журналистов.
- Наличие международного аэропорта.
- Размещение в гостинице не менее чем 2000 делегатов, журналистов и зрителей.
Какие города Великобритании подходят для проведения "Евровидения 2023"
Из самых больших городов в Великобритании, у организаторов есть несколько "фаворитов":
- Бирмингем — один из лидеров среди подходящих городов: хорошо обслуживаемая транспортная сеть, международный аэропорт, и даже две подходящие площадки для проведения конкурса — Utilita Arena Birmingham или Resorts World Arena.
- Глазго — фаворит проведения Евровидения. Арена The OVO Hydro в Глазго подходит по требованиям, и более того, именно здесь снимали фильм о конкурсе. Из преимуществ также: хорошо развитая система городского транспорта и три международных аэропорта.
- Лидс — арена First Direct уже готова начинать подготовку к конкурсу.
- Ливерпуль — в городе развитая транспортная система и есть аэропорт с многочисленными международными рейсами, а Ливерпуль Арена соответствует всем требованиям организаторов по вместимости.
- Лондон — ну кто как не столица может принять песенный конкурс. Город соответствует всем требованиям, установленным EBU, и может принять Евровидение в одном из следующих двух мест: O2 Arena или Ovo Arena Wembley .
- Манчестер — международный аэропорт и AO Arena уже готовы принимать конкурс.
Также среди потенциальных городов, которые могут принять конкурс Абердин и Белфаст, однако у них есть проблемы с транспортной сетью, стадион в Кардиффе, Ньюкасл, Ноттингем и Шеффилд.
Как сообщал "Телеграф", предварительно сообщалось, что "Евровидение-2023" вместо Украины могут провести в Великобритании, исполнитель которой занял второе место на нынешнем конкурсе. Однако Украине такое решение не понравилось, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, также выступил за проведение музыкального конкурса в Украине.