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Где пройдет "Евровидение 2023": организаторы назвали города-претенденты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Из-за войны Украина не будет принимать песенный конкурс Новость обновлена 25 июня 2022, 13:42
Из-за войны Украина не будет принимать песенный конкурс

Так как второе место занял представитель Британии, конкурс хотят провести там.

Увы, но Украина не будет принимать песенный конкурс "Евровидение 2023", даже несмотря на феерическую победу группы Kalush Orchestra в Турине с песней "Stefania". Так как подготовка к конкурсу достаточно сложная, Европейский союз телевидения и радиовещания не дождавшись официального ответа от Великобритании начал подбирать подходящие для проведения конкурса города.

О городах-претендентах, а также о требованиях к ним рассказали на сайте Евровидения. Отмечается, что в Великобритании есть как минимум 12 городов, которые подходят под критерии проведения конкурса.

Требования к городу, который примет конкурс

  • Принимающая площадка, способная вместить не менее 10 000 зрителей.
  • Пресс-центр на 1500 журналистов.
  • Наличие международного аэропорта.
  • Размещение в гостинице не менее чем 2000 делегатов, журналистов и зрителей.

Какие города Великобритании подходят для проведения "Евровидения 2023"

Из самых больших городов в Великобритании, у организаторов есть несколько "фаворитов":

  • Бирмингем — один из лидеров среди подходящих городов: хорошо обслуживаемая транспортная сеть, международный аэропорт, и даже две подходящие площадки для проведения конкурса — Utilita Arena Birmingham или Resorts World Arena.
  • Глазго — фаворит проведения Евровидения. Арена The OVO Hydro в Глазго подходит по требованиям, и более того, именно здесь снимали фильм о конкурсе. Из преимуществ также: хорошо развитая система городского транспорта и три международных аэропорта.
  • Лидс — арена First Direct уже готова начинать подготовку к конкурсу.
  • Ливерпуль — в городе развитая транспортная система и есть аэропорт с многочисленными международными рейсами, а Ливерпуль Арена соответствует всем требованиям организаторов по вместимости.
  • Лондон — ну кто как не столица может принять песенный конкурс. Город соответствует всем требованиям, установленным EBU, и может принять Евровидение в одном из следующих двух мест: O2 Arena или Ovo Arena Wembley .
  • Манчестер — международный аэропорт и AO Arena уже готовы принимать конкурс.

Также среди потенциальных городов, которые могут принять конкурс Абердин и Белфаст, однако у них есть проблемы с транспортной сетью, стадион в Кардиффе, Ньюкасл, Ноттингем и Шеффилд.

Как сообщал "Телеграф", предварительно сообщалось, что "Евровидение-2023" вместо Украины могут провести в Великобритании, исполнитель которой занял второе место на нынешнем конкурсе. Однако Украине такое решение не понравилось, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, также выступил за проведение музыкального конкурса в Украине.

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#Евровидение #Песенный конкурс