Де пройде "Євробачення 2023": організатори назвали міста-претенденти
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Оскільки друге місце посів представник Британії, конкурс хочуть провести там.
На жаль, Україна не прийматиме пісенний конкурс "Євробачення 2023", навіть попри феєричну перемогу гурту Kalush Orchestra в Турині з піснею "Stefania". Оскільки підготовка до конкурсу досить складна, Європейський Союз телебачення та радіомовлення, не дочекавшись офіційної відповіді від Великобританії, почав підбирати відповідні для проведення конкурсу міста.
Про міста-претенденти, а також про вимоги до них розповіли на сайті Євробачення. Зазначається, що у Британії є як мінімум 12 міст, які підходять під критерії проведення конкурсу.
Вимоги до міста, яке прийме конкурс
- Приймальний майданчик, здатний вмістити не менше 10 000 глядачів.
- Пресцентр на 1500 журналістів.
- Наявність міжнародного аеропорту.
- Розміщення в готелі щонайменше 2000 делегатів, журналістів та глядачів.
Які міста Великобританії підходять для проведення Євробачення 2023
З найбільших міст у Великій Британії, у організаторів є кілька "фаворитів":
- Бірмінгем — один із лідерів серед відповідних міст: транспортна мережа, що добре обслуговується, міжнародний аеропорт, і навіть два відповідні майданчики для проведення конкурсу — Utilita Arena Birmingham або Resorts World Arena.
- Глазго — лідер проведення Євробачення. Арена The OVO Hydro у Глазго підходить за вимогами, і щобільше, саме тут знімали фільм про конкурс. З переваг також: добре розвинена система міського транспорту та три міжнародні аеропорти.
- Лідс — арена First Direct вже готова розпочинати підготовку до конкурсу.
- Ліверпуль — у місті розвинена транспортна система і є аеропорт з численними міжнародними рейсами, а Ліверпуль Арена відповідає всім вимогам організаторів місткості.
- Лондон — ну хто, як не столиця, може прийняти пісенний конкурс. Місто відповідає всім вимогам, встановленим EBU, та може прийняти Євробачення в одному з наступних двох місць: O2 Arena або Ovo Arena Wembley.
- Манчестер — міжнародний аеропорт та AO Arena вже готові приймати конкурс.
Також серед потенційних міст, які можуть прийняти конкурс Абердін та Белфаст, однак у них є проблеми з транспортною мережею, стадіон у Кардіффі, Ньюкасл, Ноттінгем та Шефілд.
Як повідомляв "Телеграф", попередньо повідомлялося, що "Євробачення-2023" замість України можуть провести у Великій Британії, виконавець якої посів друге місце на цьогорічному конкурсі. Однак Україні таке рішення не сподобалося, а прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також виступив за проведення музичного конкурсу в Україні.