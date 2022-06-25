Де пройде "Євробачення 2023": організатори назвали міста-претенденти

Оскільки друге місце посів представник Британії, конкурс хочуть провести там.

На жаль, Україна не прийматиме пісенний конкурс "Євробачення 2023", навіть попри феєричну перемогу гурту Kalush Orchestra в Турині з піснею "Stefania". Оскільки підготовка до конкурсу досить складна, Європейський Союз телебачення та радіомовлення, не дочекавшись офіційної відповіді від Великобританії, почав підбирати відповідні для проведення конкурсу міста.

Про міста-претенденти, а також про вимоги до них розповіли на сайті Євробачення. Зазначається, що у Британії є як мінімум 12 міст, які підходять під критерії проведення конкурсу.

Вимоги до міста, яке прийме конкурс

Приймальний майданчик, здатний вмістити не менше 10 000 глядачів.

Пресцентр на 1500 журналістів.

Наявність міжнародного аеропорту.

Розміщення в готелі щонайменше 2000 делегатів, журналістів та глядачів.

Які міста Великобританії підходять для проведення Євробачення 2023

З найбільших міст у Великій Британії, у організаторів є кілька "фаворитів":

Бірмінгем — один із лідерів серед відповідних міст: транспортна мережа, що добре обслуговується, міжнародний аеропорт, і навіть два відповідні майданчики для проведення конкурсу — Utilita Arena Birmingham або Resorts World Arena.

— один із лідерів серед відповідних міст: транспортна мережа, що добре обслуговується, міжнародний аеропорт, і навіть два відповідні майданчики для проведення конкурсу — Utilita Arena Birmingham або Resorts World Arena. Глазго — лідер проведення Євробачення. Арена The OVO Hydro у Глазго підходить за вимогами, і щобільше, саме тут знімали фільм про конкурс. З переваг також: добре розвинена система міського транспорту та три міжнародні аеропорти.

— лідер проведення Євробачення. Арена The OVO Hydro у Глазго підходить за вимогами, і щобільше, саме тут знімали фільм про конкурс. З переваг також: добре розвинена система міського транспорту та три міжнародні аеропорти. Лідс — арена First Direct вже готова розпочинати підготовку до конкурсу.

— арена First Direct вже готова розпочинати підготовку до конкурсу. Ліверпуль — у місті розвинена транспортна система і є аеропорт з численними міжнародними рейсами, а Ліверпуль Арена відповідає всім вимогам організаторів місткості.

— у місті розвинена транспортна система і є аеропорт з численними міжнародними рейсами, а Ліверпуль Арена відповідає всім вимогам організаторів місткості. Лондон — ну хто, як не столиця, може прийняти пісенний конкурс. Місто відповідає всім вимогам, встановленим EBU, та може прийняти Євробачення в одному з наступних двох місць: O2 Arena або Ovo Arena Wembley.

— ну хто, як не столиця, може прийняти пісенний конкурс. Місто відповідає всім вимогам, встановленим EBU, та може прийняти Євробачення в одному з наступних двох місць: O2 Arena або Ovo Arena Wembley. Манчестер — міжнародний аеропорт та AO Arena вже готові приймати конкурс.

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Також серед потенційних міст, які можуть прийняти конкурс Абердін та Белфаст, однак у них є проблеми з транспортною мережею, стадіон у Кардіффі, Ньюкасл, Ноттінгем та Шефілд.

Як повідомляв "Телеграф", попередньо повідомлялося, що "Євробачення-2023" замість України можуть провести у Великій Британії, виконавець якої посів друге місце на цьогорічному конкурсі. Однак Україні таке рішення не сподобалося, а прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також виступив за проведення музичного конкурсу в Україні.