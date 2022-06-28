"Ми дуже хочемо, щоб усі його почули": Kalush Orchestra готує хіт із фіналістом "Євробачення"
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Артисти вже домовилися про спільну роботу.
Гурт Kalush Orchestra, який став переможницею конкурсу "Євробачення-2022", оголосив, що незабаром вийде їхня творча колаборація з британським артистом Семом Райдером, який посів друге місце на пісенному конкурсі цього ж року.
Новиною про спільний хіт, що вийде "дуже скоро", поділився фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк британському виданню Metro. Олег зазначив, що вони з Райдером уже все обговорили і незабаром планують випустити свій спільний трек.
"Ми дуже хочемо, щоб усі його почули", — сказав Олег Псюк, додавши, що всі оновлення з’являтимуться на їхній офіційній сторінці в Instagram.
Нагадаємо, що, на жаль, але Україна не прийматиме пісенний конкурс "Євробачення 2023", навіть попри феєричну перемогу гурту Kalush Orchestra в Турині з піснею "Stefania"
Попередньо повідомлялося, що "Євробачення-2023" замість України можуть провести у Великій Британії, виконавець якої посів друге місце на цьогорічному конкурсі. Однак Україні таке рішення не сподобалося, а прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також виступив за проведення музичного конкурсу в Україні.