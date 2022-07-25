Не Украина: стала известна страна, в которой пройдет Евровидение-2023

Решение приняли Европейский языковой союз, "Суспильне" и BBC

Международный песенный конкурс "Евровидение-2023", как и ранее предполагалось, пройдет в Великобритании от имени Украины.

Такое решение приняли Европейский языковой союз, Общественное Вещание и BBC. Об этом сообщается в официальном аккаунте в Твиттере Eurovision Song Contest.

"Великобритания будет принимать Евровидение-2023", — говорится в твите.

Событие в следующем году невозможно будет провести в Украине по соображениям безопасности из-за войны с россией.

Известно, что:

Украина, как страна-победительница "Евровидения-2022", автоматически попадет в финал будущего конкурса.

Представители "Суспильного" будут сотрудничать с BBC, чтобы разработать и внедрить украинские элементы в шоу в следующем году.

Город-хозяин в следующем году будет выбран в ближайшие месяцы в результате конкурсной процедуры, которая начнется на этой неделе. Даты проведения конкурса будут объявлены позже.

Логотип события 2023 года также будет обнародован позже. Он будет отражать уникальность проведения конкурса в следующем году и сотрудничество между страной-хозяйкой и победителями этого года.

Ранее сообщалось, что "Евровидение-2023" вместо Украины могут провести в Великобритании, исполнитель которой занял второе место на конкурсе в 2022 году. Однако Украине такое решение не понравилось, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, также выступил за проведение музыкального конкурса в Украине.

Напомним, что группа Kalush Orchestra, которая стала победительницей конкурса "Евровидение-2022", объявила, что в скором времени выйдет их творческая коллаборация с британским артистом Сэмом Райдером, который занял второе место на песенном конкурсе в этом же году.