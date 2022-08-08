Kalush Orchestra закликали виключити росіянок із музичного фестивалю у Чорногорії

Виступ переможців "Євробачення-2022" на фестивалі Sea Dance Festival може зірватися

Український гурт Kalush Orchestra, який став переможцем конкурсу "Євробачення" 2022 року, відреагував на скандал про виступ на одній сцені з росіянами.

Річ у тім, що на майбутньому музичному фестивалі в Чорногорії Sea Dance Festival анонсовано не лише їхній виступ, а й виступ російських діджеїв — Ніни Кравіц та Анфіси Летяго.

Про свою негативну реакцію висловився фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк у себе в сторіс Інстаграму. "Така історія: ми мали виступати за місяць на одному фестивалі, і тут раптом у програму поставили якусь російську співачку… Це повна шляпа. Ми вже написали організаторам, щоб її прибрали, якщо не вийде – то ми, звичайно, там не будемо виступати", — заявив соліст.

Псюк закликав своїх підписників також написати організаторам на їхню сторінку в соцмережі, з проханням виключити із програми артисток із країни-агресорки.

Про те, що Kalush Orchestra братиме участь у фестивалі в Чорногорії, стало відомо з афіші заходу, на якій представлені й інші виконавці.

Що відомо про позицію росіянок Ніни Кравіц та Анфіси Летяго щодо війни в Україні

23 лютого Ніна Кравіц написала в Інстаграмі, що молиться за мир. Пізніше вона сказала, що ніколи не виступала на підтримку жодних політиків і не планує цього робити в майбутньому. Анфіса Летяго ж опублікувала 26 лютого лише прапори країн усього світу і написала "ні війні".

Ніна Кравіц та Анфіса Летяго

Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" пройде у Великій Британії від імені України. Таке рішення ухвалили Європейський мовний союз, Суспільне Мовлення та ВВС.

Раніше вже повідомлялося, що "Євробачення-2023" замість України можуть провести у Великій Британії, виконавець якої посів друге місце на конкурсі у 2022 році. Однак Україні таке рішення не сподобалося, а прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон, у свою чергу, також виступив за проведення музичного конкурсу в Україні.

Нагадаємо, що гурт Kalush Orchestra оголосив, що незабаром вийде їхня творча колаборація з британським артистом Семом Райдером, який посів друге місце на пісенному конкурсі цього ж року.