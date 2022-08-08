Kalush Orchestra призвали исключить россиянок с музыкального фестиваля в Черногории

Выступление победителей "Евровидения-2022" на фестивале Sea Dance Festival может сорваться

Украинская группа Kalush Orchestra, ставшая победительницей конкурса "Евровидение" 2022 года, отреагировала на скандал о выступлении на одной сцене с россиянами.

Дело в том, что на предстоящем музыкальном фестивале в Черногории Sea Dance Festival анонсировано не только их выступление, но и выступление российских диджеек — Нины Кравиц и Анфисы Летяго.

О своей негативной реакции высказался фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк у себя в сторис Инстаграма. "Такая история: мы должны выступать через месяц на одном фестивале, и тут вдруг в программу поставили какую-то российскую певицу… Это полная шляпа. Мы уже написали организаторам, чтобы ее убрали, если не получится – то мы, конечно, там не будем выступать", – заявил солист.

Псюк призвал своих подписчиков тоже написать организаторам на их страницу в соцсети, с просьбой исключить из программы артисток из страны-агрессорши.

О том, что Kalush Orchestra будет принимать участие в фестивале в Черногории, стало известно с афиши мероприятия, на которой представлены и другие исполнители.

Что известно о позиции россиянок Нины Кравиц и Анфисы Летяго по поводу войны в Украине

23 февраля Нина Кравиц написала в Инстаграме, что молится за мир. Позже она сказала, что никогда не выступала в поддержку никаких политиков и не планирует делать этого в будущем. Анфиса Летяго же опубликовала 26 февраля только флаги стран всего мира и написала "нет войне".

Нина Кравиц и Анфиса Летяго

Напомним, что международный песенный конкурс "Евровидение-2023" пройдет в Великобритании от имени Украины. Такое решение приняли Европейский языковой союз, Общественное Вещание и BBC.

Ранее уже сообщалось, что "Евровидение-2023" вместо Украины могут провести в Великобритании, исполнитель которой занял второе место на конкурсе в 2022 году. Однако Украине такое решение не понравилось, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, также выступил за проведение музыкального конкурса в Украине.

Напомним, что группа Kalush Orchestra объявила, что в скором времени выйдет их творческая коллаборация с британским артистом Сэмом Райдером, который занял второе место на песенном конкурсе в этом же году.