Лобода пояснила, чому не переходить з російської на українську

Співачка в інтерв’ю російській журналістці висловилася на тему мови

Співачка Світлана Лобода, яка раніше побувала на своїй малій батьківщині в Ірпені, дала інтерв’ю російській блогерці Катерині Гордєєвої, визнаній в рф іноземним агентом. У ньому артистка висловилася і на мовну тему, оскільки продовжує публічно говорити російською.

Лобода заявила, що не вважає російську мову власністю російської влади. Про це вона заявила в інтерв’ю на Ютуб-каналі "Скажи Гордєєвій", яке опубліковано у вівторок, 6 вересня.

За словами артистки, останнім часом у мережі вона помітила багато претензій щодо мови, якою розмовляє.

"Спочатку боти писали одну й ту саму фразу "Де ви були 8 років?", зараз нова фраза — "Чому ви розмовляєте нашою мовою?" Я хочу сказати, що російська мова не належить російській владі, вона належить російськомовній аудиторії, російськомовній людині, яка живе у всьому світі", — заявила Лобода.

Вона зазначила, що думає російською мовою та розмовляє російською все своє життя. Разом з тим, співачка погодилася, що звучання російської мови зараз є болючим для українців.

Лобода додала, що із задоволенням співатиме і українською мовою, хоча робить у ній помилки: "Я дуже люблю цю мову, вона дуже співуча і гарна. Я шукатиму пісні українською мовою". Артистка зізналася, що її улюблена пісня українською народною мовою — "Ой, там на горі".

Нагадаємо, за місяць після початку повномасштабної агресії росії Лобода назвала вторгнення в Україну війною. У червні у співачки відбулася прем’єра україномовної пісні "Молитва" та кліпу, де вона співає про події в Україні й обіцяє бути поряд зі своїми співвітчизниками. У коментарях думки розділилися: багато українців засудили співачку за багаторічну роботу в країні-агресорі, але деякі фани раді, що Лобода не відмовилася від рідної країни і не змовчала, як багато її колег у рф.