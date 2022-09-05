Примадонну та її чоловіка продовжують переслідувати недоброзичливці

Співачка Алла Пугачова, після свого несподіваного повернення до росії, отримала гнівне послання з матом на будівлі "Останкіно" у Москві. Невідомі вирішили уточнити у Примадонни, чому вона повернулася на батьківщину без свого чоловіка, російського гумориста Максима Галкіна.

Матюкливе звернення на телецентрі, адресоване до 73-річної співачки, говорить: "Алла, де чоловіка прої**ла?". Нагадаємо, що зараз артист, судячи з постів в Інстаграмі, гастролює світом.

Нецензурний напис з’явився на "Останкіно" в понеділок уночі, 5 вересня.

Це вже друге повідомлення на телецентрі, звернене до Пугачової. Перше з’явилося у травні 2022 року після від’їзду зіркового подружжя до Ізраїлю — воно теж було матюкливим. Тоді на "Останкіно" висвітлили напис: "Алло, добре, що ти втекла. Алла ти давно тут усіх за***ла".

Читайте також: Категорія Новини Росії Пугачова їдко висміяла головного пропагандиста рф Співачці довелося відреагувати на випади пропагандиста

Тоді Примадонна не стала мовчати. У себе в Інстаграмі співачка написала: "Чим нижчий інтелект, тим голосніші образи. Живи спокійно, країно!".

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Максим Галкін, нагадаємо, виступив проти вторгнення росії до України. Сама Пугачова із цього приводу публічно не висловлювалася.

Більше того, пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. А телеведуча Маша Єфросиніна натякнула, що Галкін і Пугачова втратили свій шикарний замок у Підмосков’ї через підтримку України.