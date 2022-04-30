Замку під Москвою вже немає: Єфросиніна розповіла, чого коштувала Галкіну підтримка України

Телеведуча розповіла, що комік дзвонив їй кілька разів.

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін, який раніше розкритикував владу рф, продовжує підтримувати Україну у війні з росією. Варто зазначити, що така позиція коміка згубно вплинула на його кар’єру в росії, проте відмовлятися від своєї думки артист не має наміру.

Про це розповіла відома українська телеведуча Маша Єфросиніна у коментарі до передачі " Гроші " .

Телеведуча зазначила, що на початку війни Галкін дзвонив їй, але вона не ризикнула брати трубку, боячись глузування з його боку, проте його антивоєнні висловлювання стали "мостом" до їхньої розмови. Після бомбардування Одеси перед Великоднем шоумен знову зателефонував до Єфросініної. Під час розмови вона дізналася, що Галкін втратив багато. В подробиці ведуча не вдавалася, проте зазначила, що шикарного замку під Москвою, в якому Галкін жив із Пугачовою, вже немає.

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"Всі забрали, готують кримінальну справу, її за повною програмою викреслюють, очорнюють у пресі" — додала Єфросініна.

Також теледіва зазначила, що вона вдячна за те, який вибір зробив Галкін, та не побоявся "втратити все". Також Єфросиніна додала, що комік дуже переймається тим, що він мало робить і не допомагає українцям.

Як повідомлялося раніше, Галкін і Пугачова після початку вторгнення виїхали з Росії та підтримали Україну. Сам Галкін після цього припинив публікувати у своєму профілі розважальний контент, крім того, він розміщував історію дівчинки з Маріуполя, яка постраждала від вибуху.

Також додамо, що після початку війни росії проти України на підтримку українців виступило ще багато російських артистів. Зокрема, репер Noize MC дав благодійний концерт на підтримку України в Латвії, гурт "Ногу Свело!" записала пісню з жорсткою критикою рф, а репера Face взагалі визнали в іноземним агентом в росії.