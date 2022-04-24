Максим Галкін, який виїхав з росії, розкритикував владу рф

Гуморист звернувся до росіян після обстрілу російськими окупантами Одеси

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін, який раніше пообіцяв перерахувати на допомогу українським біженцям частину прибутку від концерту в Ізраїлі, один із тих артистів у рф, хто з першого дня путінського вторгнення підтримує Україну. Після того як у суботу, 23 квітня, росіяни обстріляли ракетами Одесу, Галкін виступив зі зверненням, у якому висловив співчуття сім’ям загиблих та розкритикував російську владу.

Своє звернення гуморист опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

Галкін обурений, що поки вищі чини російської влади моляться з Патріархом Єрусалимським про мир, везуть благодатний вогонь до Москви, і при цьому вони ж і дають дозвіл на запуск крилатих ракет по житлових будинках, внаслідок чого загинули люди та серед них 3-місячна дитина. Він не розуміє, як у принципі можна так чинити, та ще й таке велике та світле свято.

"Чув пояснення, що високоточні ракети потрапили до житлового будинку, тому що українські ППО збили ці ракети. У такій кількості страшних речей винна росія і при цьому каже, що не винна. Звірства у Бучі — це не ми, до Одеси летить ракета — це ми, але не зовсім ми, Маріуполь "зрівняли із землею" — не ми. Тоді питання: що росіяни там (в Україні — ред.) роблять? — Запитав шоумен.

Як повідомлялося раніше, Галкін та Пугачова після початку вторгнення виїхали з росії та підтримали Україну. Сам Галкін після цього припинив публікувати у своєму профілі розважальний контент, крім того, він розміщував історію дівчинки з Маріуполя, яка постраждала від вибуху.

Варто зазначити, що деякі російські діячі шоубізу після початку війни виступили на підтримку України.

Зокрема, репер Noize MC дав благодійний концерт на підтримку України в Латвії, гурт "Ногу Свело!" записала пісню з жорсткою критикою Росії, а репера Face взагалі визнали іноземним агентом в росії.