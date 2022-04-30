Замка под Москвой уже нет: Ефросинина рассказала, чего стоила Галкину поддержка Украины

Телеведущая рассказала, что комик звонил ей несколько раз

Российский юморист и шоумен Максим Галкин, который ранее раскритиковал власть рф, продолжает поддерживать Украину в войне с россией. Стоит отметить, что такая позиция комика губительно повлияла на его карьеру в россии, однако отказываться от своего мнения артист не намерен.

Об этом рассказала известная украинская телеведущая Маша Ефросинина в комментарии передаче "Гроші".

Телеведущая отметила, что в начале войны Галкин звонил ей, но она не рискнула брать трубку, боясь насмешек с его стороны, однако его антивоенные высказывания стали "мостом" к их разговору. После бомбежки Одессы перед Пасхой шоумен снова позвонил Ефросининой. В ходе разговора она узнала, что Галкин потерял многое. В подробности ведущая не вдавалась, однако отметила, что шикарного замка под Москвой, в котором Галкин жил с Пугачевой, уже нет.

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"Все забрали, готовят уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе" — добавила Ефросинина.

Также теледива отметила, что она благодарна за то, какой выбор сделал Галкин, и не побоялся "потерять все". Также Ефросинина добавила, что комик очень переживает за то, что он мало делает и не помогает украинцам

Как сообщалось ранее, Галкин и Пугачева после начала вторжения уехали из россии и поддержали Украину. Сам Галкин после этого прекратил публиковать в своем профиле развлекательный контент, кроме того он размещал историю девочки из Мариуполя, которая пострадала от взрыва.

Также добавим, что после начала войны россии против Украины в поддержку украинцев выступили еще многие российские артисты. В частности, рэпер Noize MC дал благотворительный концерт в поддержку Украины в Латвии, группа "Ногу Свело!" записала песню с жесткой критикой россии, а рэпера Face и вовсе признали в иностранным агентом в рф.