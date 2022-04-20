Российская группа "Ногу Свело!" выпустила песню "Поколение Z" и произвела фурор в сети (видео)

Музыканты отметили, что их позицию поддерживают около 70% аудитории.

Российская группа "Ногу Свело!" выпустила песню под названием "Поколение Z", в которой жестко раскритиковал Россию за войну в Украине. За сутки клип собрал более 450 тысяч просмотров, а в комментариях к видео фронтмена безгранично благодарили за его позицию.

Видео появилось на YouTube-странице группы во вторник, 19 апреля.

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В композиции прямым текстом говорится, что потеряла Россия после вторжения в Украину — большую страну, демократию, Олимпийские медали и даже "Северный поток — 2". В песне группа также опровергает все тезисы российской пропаганды и заявляет, что такими темпами "Сибирь станет провинцией Китая". Исполнители вставили в клип текст разговора российского солдата с матерью, которая не верит ему, когда он говорит об убийствах, и о том, что никакую страну он не защищает. В клипе также появляются комментарии людей, проклинающих солиста группы — Макса Покровского — за его позицию по поводу войны.

В подписи к видео Макс Покровский поблагодарил людей за поддержку и отметил, что их гораздо больше, чем проклинающих музыканта.

"На самом деле, пропорция людей, которые находятся в здравом уме, по нашим оценкам составляет 65-70%. Это, конечно, касается только нашей аудитории. Мы не претендуем на полноправное социологическое исследование – просто представляем Вам свое ощущение. И это ощущение дает нам надежду, что не все потеряно", — написал фронтмен.

Музыкант добавил, что в одном из будущих видео "Ногу Свело!" обязательно покажут комментарии со словами поддержки, которых, к слову, собралось очень много. Пользователей сети поразила смелость фронтмена и его группы. Люди отметили, что мало кто из россиян сейчас не боится публично выразить хотя бы часть того, о чем идет речь в песне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский олигарх Олег Тиньков разлюбил путина и раскритиковал войну, не выбирая слов.