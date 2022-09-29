У Пугачової знайшовся ізраїльський паспорт: ексклюзивне фото

"Примадонна" радянської та російської естради, співачка Алла Пугачова нещодавно отримала паспорт громадянина Ізраїлю

У розпорядженні "Телеграфа" опинилася фотографія ізраїльського паспорта артистки Алли Пугачової, яка у четвер разом із дітьми виїхала з Росії до цієї країни. Справжність паспорта нам підтвердили джерела серед ізраїльських прикордонників. В Ізраїлі тривалий час перебуває чоловік співачки — Максим Галкін — один із небагатьох, хто публічно виступив проти вторгнення РФ до України.

Паспорт Алли Пугачової

Паспорт виданий у травні 2022 року, вже після вторгнення російських військ на українську територію. Термін дії на один рік до травня 2023 року, що є звичайною практикою для репатріанта.

Слід зазначити, що чутки про наявність у Пугачової ізраїльського громадянства ходили і раніше, проте підтвердження цього не було. Тепер ми бачимо офіційний документ.

Звернімо вашу увагу, що 18 вересня Алла Пугачова опублікувала резонансний пост в соцмережах, в якому підтримала Максима Галкіна, визнаного в Росії іноземним агентом. У тому ж пості артистка згадала і росіян, які гинуть в Україні.

Це звернення викликало бурхливу реакцію у суспільстві, деякі навіть побачили у заяві Алли Борисівни бажання змістити Володимира Путіна з посади президента рф.

Після кількох місяців в Ізраїлі, куди вони разом із Галкіним виїхали після початку "спецоперації" російських військ в Україні, Пугачова несподівано повернулася до Москви. Пробувши в Росії місяць, артистка забрала дітей та вилетіла до Ізраїлю.

З початку широкомасштабної війни Галкін та Пугачова публічно виступають проти російської агресії. Чоловік співачки активно гастролює світом, висміюючи, зокрема президента РФ Володимира Путіна. Пугачова теж не соромиться різко висловлюватися на адресу колишніх друзів, які стали обличчями кремлівської пропаганди. Наприклад, нещодавно дісталося пропагандисту Володимиру Соловйову.