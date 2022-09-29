У Пугачевой нашелся израильский паспорт: эксклюзивное фото

"Примадонна" советской и российской эстрады, певица Алла Пугачева недавно получила паспорт гражданина Израиля

В распоряжении "Телеграфа" оказалась фотография израильского паспорта артистки Аллы Пугачевой, которая в четверг вместе с детьми выехала из России в эту страну. Подлинность паспорта нам подтвердили источники из числа израильских пограничников. В Израиле длительное время находится муж певицы — Максим Галкин — один из немногих, кто публично выступил против вторжения РФ в Украину.

Паспорт Аллы Пугачевой

Примечательно, что паспорт выдан в мае 2022 года, уже после вторжения российских войск на украинскую территорию. Срок действия на один год — до мая 2023 года, что является обычной практикой для репатрианта.

Стоит отметить, что слухи о наличии у Пугачевой израильского гражданства ходили и раньше, однако подтверждения этому не было. Теперь же мы видим официальный документ.

Обратим ваше внимание, что 18 сентября Алла Пугачева опубликовала резонансный пост в соцсетях, в котором поддержала Максима Галкина, признанного в России иностранным агентом. В том же посте артистка вспомнила и россиян, которые погибают в Украине.

Это обращение вызвало бурную реакцию в российском обществе, некоторые даже узрели в заявлении Аллы Борисовны желание сместить Владимира Путина с поста президента.

После нескольких месяцев в Израиле, куда они вместе с Галкиным выехали после начала "спецоперации" российских войск в Украине, Пугачева неожиданно вернулась в Москву. Пробыв в России месяц, артистка забрала детей и вылетела в Израиль.

С начала войны Галкин и Пугачева публично выступают против российской агрессии. Муж певицы активно гастролирует по миру, высмеивая, в том числе президента РФ Владимира Путина. Пугачева же тоже не стесняется резко высказываться в адрес бывших друзей, которые стали лицами кремлевской пропаганды. К примеру, не так давно досталось Владимиру Соловьеву.