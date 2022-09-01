Пугачева едко высмеяла главного пропагандиста рф

Певице пришлось отреагировать на выпады пропагандиста

Российские пропагандисты набросились на певицу Аллу Пугачеву после ее возвращения в россию. Примадонна даже написала несколько слов в соцсетях после очередного выпада Владимира Соловьева в ее адрес.

Соответствующий пост Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram. Певица лишь пожалела пропагандиста, который "может лопнуть от злобы".

"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", — лаконично написала Алла, прикрепив к посту коллаж, на одной стороне которого расположено фото Соловьева, а на другой — ее снимок с мужем, Максимом Галкиным.

Добавим, что в День знаний, 1 сентября, Алла повела своих детей — двойняшек Лизу и Гарри — на линейку в "Первую московскую гимназию" — элитную школу МГУ им. Ломоносова. Там Примадонна заявила, что хочет набить морду одному человеку. Возможно, певица имела в виду именно Соловьева.

Накануне Соловьев начал истерить по поводу того, Пугачева вернулась в рф.

"Вернулась в россию, чтобы детей в школу отправить, в отпуске была? Да кого обманывать? И не заметила, что муж нес, не сказала ни слова. А приехала зачем? Деньги кончились? Не думаю. А мы должны делать вид и умиляться, и слезу из глаз: "Ой, Пугачева вернулась!" Что же мы не понимаем ничего? Собраться никак не могла! Пускай объяснит все. Она же прибыла навести порядок в головах россиян", — заявил ранее Соловьев.

Ранее сообщалось, что Галкин подколол россиян в Латвии, перейдя на латышский язык. До этого комик едко высмеял президента рф владимира путина.