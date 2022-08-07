Галкин потроллил русских в Юрмале, перейдя на латышский язык (видео)

Юморист метко пошутил над собравшимися русскими на своем собственном концерте

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, отметивший в июне свое 46-летие, выступил на концерте в Юрмале (Латвия). Шоумен, который открыто выступает против войны в Украине, подколол на мероприятии русскоязычную часть публики.

Галкин выступил перед зрителями на латышском языке, где подшутил над россиянами, что они, мол, "не понимают, что здесь происходит и за что они заплатили деньги".

"Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал учить латышский, потому что теперь россия внимательно следит за всем, что я говорю на концертах. Поэтому сегодня я буду говорить и шутить только по-латышски. Теперь я вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят русские — они не понимают, что здесь происходит и за что они заплатили", — пошутил Галкин.

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Присутствующие отметили, что говорит на латышском Максим Галкин получше, чем многие россияне, которые живут в Латвии всю жизнь.

Напомним, что российский юморист и телеведущий Максим Галкин продолжает троллить российских деятелей, и после шуток о главных пропагандистах россии — Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, юморист потроллил российского президента путина. А на одном из своих концертов в Израиле шоумен рассказал, каким он видит монумент российскому диктатору.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская певица Алла Пугачева ответила на хейт своих соотечественников, который обрушился на нее и ее мужа за поддержку Украины. К слову, Галкин заявил, что больше не планирует возвращаться в рф.