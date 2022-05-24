Галкин призвал фанатов помогать украинским беженцам: "Считаю своим долгом" (видео)

Россиянин считает своим долгом чем-нибудь помочь украинцам, когда в нашей стране идет война

Российский юморист Максим Галкин, который ранее пообещал перечислить часть прибыли от благотворительных концертов на помощь украинским беженцам, сдержал слово. При этом артист призвал других делать так же.

Галкин записал видеообращения в Инстаграме во вторник, 24 мая.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Как и обещал, часть денег, которые я заработал на концертах в израильском туре, я переведу беженцам из Украины, фондам, помогающим беженцам. Это я уже сделал. Перевел средства в несколько фондов", — рассказал артист.

Юморист добавил, что и дальше будет заниматься благотворительностью, ведь считает это своим долгом: "Я буду помогать беженцам из Украины. У меня будет много концертов по всему миру, надеюсь, и в россии… Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом как гражданина рф, разделяющего ответственность за происходящее".

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают Украину в войне с россией. Такая поддержка очень дорого им стоила. Телеведущая Маша Ефросинина в одном из эфиров программы "Гроші" намекнула, что Галкин и Пугачева лишились своего шикарного замка под Москвой. Однако звездная пара продолжает быть на стороне Украины.