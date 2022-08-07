Галкін потролив росіян у Юрмалі, перейшовши на латиську мову (відео)

Гуморист влучно пожартував з росіян на своєму власному концерті

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який відзначив у червні своє 46-річчя, виступив на концерті в Юрмалі (Латвія). Шоумен, який відкрито виступає проти війни в Україні, підколов на заході російськомовну частину публіки.

Галкін виступив перед глядачами латиською мовою, де пожартував з росіян, що вони, мовляв, "не розуміють, що тут відбувається і за що вони заплатили гроші".

"Добрий вечір, дорогі друзі. Я почав вчити латиську, бо тепер росія уважно стежить за всім, що я говорю на концертах. Тому сьогодні я говоритиму і жартуватиму тільки латиською. Тепер я бачу, що багато латишів бояться, що я жартуватиму тільки латиською. Але не хвилюйтесь. Поруч із вами сидять росіяни — вони не розуміють, що тут відбувається і за що вони заплатили", — пожартував Галкін.

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Присутні зазначили, що говорить латиською Максим Галкін краще, ніж багато росіян, які живуть у Латвії все життя.

Нагадаємо, що російський гуморист і телеведучий Максим Галкін продовжує тролити російських діячів, і після жартів про головних пропагандистів росії — Ольгу Скабеєву і Володимира Соловйова, гуморист потролив російського президента путіна. А на одному зі своїх концертів в Ізраїлі шоумен розповів, яким він бачить монумент російському диктатору.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська співачка Алла Пугачова відповіла на хейт своїх земляків, який обрушився на неї та її чоловіка за підтримку України. До речі, Галкін заявив, що більше не планує повертатися до рф.