"46 чи 32?": іменинник Максим Галкін шокував мережу своїм віком

Шанувальники артиста не вірять, що коміку більше 40-ка.

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін, який раніше протролив кривавого диктатора президента росії володимира путіна, 18 червня відзначає свій день народження. У це важко повірити, судячи з його зовнішнього вигляду, але коміку виповнилося 46 років.

На своїй сторінці в Інстаграмі шоумен опублікував святковий пост, прикріпивши до нього своє селфі. Судячи зі знімка, взагалі не скажеш, що цьому чоловікові більш як 35 років, а він у підписі до фото пише "46".

"46 або 32?", "Хороший", "Чудово виглядаєте", "46. Більше правди, і нових відкриттів", "Офігіти! Відмінно виглядаєте" — пишуть у коментарях.

Також у коментарях можна побачити багато привітань від українців, які, крім побажань, також пишуть багато слів подяки артистку за його позицію та підтримку України в такий непростий час.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують Україну у війні із росією.

Також зазначимо, що у рф проти пародиста вже готується кримінальна справа за його висловлювання на підтримку України, тому повертатися йому нема чого. Щобільше, раніше телеведуча Маша Єфросініна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова навіть втратили свій шикарний замок під Москвою через підтримку України.