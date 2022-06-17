З написом "Терпи мене, красуня": Галкін придумав пам’ятник для путіна

Комік не боїться висміювати російського диктатора.

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін продовжує тролити російських пропагандистів і політичних діячів, у тому числі і кривавого диктатора президента росії володимира путіна. На одному зі своїх концертів в Ізраїлі шоумен розповів, яким він бачить пам’ятник російському диктаторові.

Частину виступу російського гумориста опублікував на своєму телеграм-каналі Антон Геращенко. Зазначимо, що під відео одразу з’явилася ще одна версія можливої пам’ятки від користувачів мережі.

"Можна розвинути думку і скласти постамент пам’ятника бункерному уп*рю із поцуплених в Україні унітазів та пральних машин. Це буде уособленням головних бойових успіхів "другої армії світу" — йдеться у підписі ролика.

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"Оригінальна" ж ідея Галкіна така: пам’ятник "генеральному вождеві російської соціалістичної імперії" треба звести в Москві. Його розмір — близько 300 метрів, щоби всі бачили. Щобільше, пам’ятник складатиметься з кількох частин: спочатку підводний човен реального розміру, на ньому батискаф, на ньому винищувач, зверху Лада Калина, і вже на ньому сам путін у кімоно та хокейному шоломі, в одній руці – амфора, а в іншій – журавлі. Навколо нього ще мають бути різні верстви населення, а над ними золотий напис "Подобається, не подобається, терпи мене, красуня".

Нагадаємо, що в рф проти пародиста вже готується кримінальна справа за його висловлювання на підтримку України, тому повертатися йому нема чого. Щобільше, раніше телеведуча Маша Єфросиніна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова навіть втратили свій шикарний замок під Москвою через підтримку України.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують Україну у війні із росією.