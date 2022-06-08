"У Тайгу з шойгу поїдеш": Галкін висміяв путіна їдкою піснею (відео)

Шоумен не боїться жартувати про російську владу.

Російський гуморист і телеведучий Максим Галкін продовжує тролити російських діячів, і в чергу після головних пропагандистів рф — Ольги Скабеєвої та Володимира Соловйова, став російський президент, кривавий диктатор володимир путін.

Під час свого концерту в одному з міст Ізраїлю комік виконав уїдливий трек, у якому висміяв путіна та його ядерний шантаж. Основою пісні стала композиція української співачки Світлани Лободи "Твої очі".

"Треба Володимиру Володимировичу теж пісню присвятити. Все одно назад не пустять" — пожартував Галкін, зазначивши, що їдучи з рф він залишив там велику суму грошей.

У пісні, яку гуморист співав голосом Лободи, Галкін висміяв "близькі стосунки" путіна та шойгу, бажання диктатора звеличити росію, а також те, що він періодично шантажує Європу та Америку "червоною кнопкою" та ядерною зброєю.

Нагадаємо, що у росії проти пародиста вже готується кримінальна справа за його висловлювання на підтримку України, тому повертатися йому нема чого. Щобільше, раніше телеведуча Маша Єфросініна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова навіть втратили свій шикарний замок під Москвою через підтримку України.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова вже кілька місяців живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Російські артисти відкрито підтримують Україну у війні із росією.