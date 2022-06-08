"В Тайгу с шойгу уедешь": Галкин высмеял путина едкой песней (видео)

Шоумен не боится шутить о российских властях.

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин продолжает троллить российских деятелей, и в очередь после главных пропагандистов рф — Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, стал российский президент, кровавый диктатор владимир путин.

Во время своего концерта в одном из городов Израиля, комик исполнил язвительный трек, в котором высмеял путина и его ядерный шантаж. Основой песни стала композиция украинской певицы Светланы Лободы "Твои глаза".

"Надо Владимиру Владимировичу тоже песню посвятить. Все равно обратно не пустят" — пошутил Галкин, отметив, что уезжая из рф он оставил там большую сумму денег.

В песне, которую юморист пел голосом Лободы, Галкин высмеял "близкие отношения" путина и шойгу, желание диктатора возвеличить россию, а также то, что он периодически шантажирует Европу и Америку "красной кнопкой" и ядерным оружием.

Напомним, что в россии против пародиста уже готовится уголовное дело за его высказывания в поддержку Украины, поэтому возвращаться ему незачем. Более того, ранее телеведущая Маша Ефросинина в одном из эфиров программы "Гроші" намекнула, что Галкин и Пугачева даже лишились своего шикарного замка под Москвой из-за поддержки Украины.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Российские артисты открыто поддерживают Украину в войне с россией.