Алла Пугачева колко ответила на хейт россиян и разожгла новые споры в сети

Примадонна прокомментировала все оскорбления строчной из своей же песни.

Известная российская певица Алла Борисовна Пугачева, которая вместе со своим супругом, шоуменом Максимом Галкиным, и детьми сейчас живет в Израиле, ответила на хейт, который обрушился на нее и ее мужа за поддержку Украины и "побег" из росии.

На своей странице в Инстаграм Примадонна опубликовала коротенькое видео, на котором она просто сидит и улыбается среди красивых растений. А в подписи к публикации, артистка написала колкую фразу, которой намекнула на умственные способности ее хейтеров. И все это она сопроводила строчкой из своей песни "Живи спокойно, страна!".

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" — коротко написала Алла Борисовна.

Стоит отметить, что эта публикация артистки снова вызвала споры среди ее поклонников и хейтеров. В комментариях можно увидеть, как слова поддержки и благодарности Примадонне, так же и "пожелания" не возвращаться в россию и оскорбления. Под одним из комментариев и вовсе разгорелся скандал между россиянками и украинками.

Напомним, что Галкин и Пугачева открыто поддерживают Украину в войне с россией. Чтобы помочь украинцам, которым пришлось покинуть свой дом из-за войны, Галкин ранее пообещал перечислить часть прибыли от концерта в Израиле, и сделал это. Также у себя в соцсетях юморист прекратил публиковать развлекательный контент, и кроме того он даже размещал историю девочки из Мариуполя, которая пострадала от взрыва.

Стоит отметить, что такая поддержка Украины очень дорого стоила артисту. Украинская телеведущая Маша Ефросинина в одном из эфиров программы "Гроші" намекнула, что Галкин и Пугачева лишились своего шикарного замка под Москвой. Однако звездная пара продолжает быть на стороне Украины.