Покинувший россию Галкин впервые за долгое время показал исхудавшую Пугачеву (фото)

Примадонна красовалась в компании двух известных мужчин

Российский шоумен Максим Галкин, который ранее раскритиковал власть рф, периодически "балует" своих поклонников снимками своей супруги — известной российской певицы, Примадонны Аллы Борисовны Пугачевой. Несмотря на то, что артистка не любит фотографироваться, как ранее отмечал юморист, ему все равно иногда удается уговорить жену на снимок.

На новом фото, которое Галкин опубликовал на своей странице в Инстаграм, Алла Борисовна предстала в компании двух звездных мужчин. К звездному семейству на ужин присоединились певцы Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков.

"Три звезды — три светлых повести" — подписал снимок шоумен.

Отметим, что Максим Галкин и Алла Пугачева вот уже несколько месяцев живут в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Видимо Макаревич и Гребенщиков также сейчас находятся там же.

Напомним, что Галкин и Пугачева открыто поддерживают Украину в войне с россией. Чтобы помочь украинцам, которым пришлось покинуть свой дом из-за войны, Галкин ранее пообещал перечислить часть прибыли от концерта в Израиле. Также у себя в соцсетях юморист прекратил публиковать развлекательный контент, и кроме того он даже размещал историю девочки из Мариуполя, которая пострадала от взрыва.

Стоит отметить, что такая поддержка Украины очень дорого стоила артисту. Украинская телеведущая Маша Ефросинина в одном из эфиров программы "Гроші" намекнула, что Галкин и Пугачева лишились своего шикарного замка под Москвой. Однако звездная пара продолжает быть на стороне Украины.