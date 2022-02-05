Укр

Галкин на редком семейном фото показал, как Алла Пугачева выглядит в 72 года

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Звездная чета продолжает радовать фанатов новыми фото Новость обновлена 05 февраля 2022, 17:49
Звездная чета продолжает радовать фанатов новыми фото

Примадонна позировала с детьми в собственном особняке

45-летний российский артист Максим Галкин, который в прошлом году отпраздновал 10 лет брака с певицей Аллой Пугачевой, похвалился образом своей 72-летней возлюбленной.

На новом фото, которое Галкин выложил в Инстаграме, Алла Борисовна позирует в окружении детей — двойняшками Гарри и Елизаветой.

"Гарик собрался на рыбалку", — подписал фото российский юморист, который в ноябре 2021 года загремел в "черный список" Минкульта Украины.

Модный образ Примадонны приглянулся поклонникам пары. Так, у себя дома Алла Пугачева принарядилась в длинное черное платье с рукавами. Акцентной деталью стильного лука стали аксессуары, а именно массивная золотая цепь на шее.

Стоить заметить, что 72-летней Пугачевой не всегда удается поймать удачный ракурс. Так, недавно российская исполнительница шокировала своих поклонников мешками под глазами и морщинами.

Теги:
#Алла Пугачева #Максим Галкин
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