Укр

Моложавая Пугачева поразила сеть своим видом в 72 года (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Максим Галкин похвастался милым зимним луком своей супруги Новость обновлена 27 января 2022, 18:58
Максим Галкин похвастался милым зимним луком своей супруги

Примадонна позировала в розовом пуховике

Известная российская исполнительница Алла Пугачева, внук которой серьезно болен в 30 лет, появилась на новом фото, выставленным в популярной социальной сети мужем, российским юмористом Максимом Галкиным.

Свежий кадр был опубликован в Инстаграме мужчины.

Галкин заснял возлюбленную, которая давно не выступает с концертами, с необычного ракурса. 72-летняя звезда позировала в снежном саду. Алла Борисовна была в стильном нежно-розовом пуховике оверсайз и вязаной шапке. При этом Примадонна загадочно выглядывает из-за капюшона.

"Аллуся", — коротко подписал снимок Максим Галкин.

Поклонники пары восхитились зимним образом певицы. Подписчики Галкина отметили, что его жена выглядит прекрасно.

Стоить заметить, что 72-летней Пугачевой не всегда удается поймать удачный ракурс. Так, недавно российская исполнительница шокировала своих поклонников мешками под глазами и морщинами.

Напомним, что в декабре Максим Галкин и Алла Пугачева отметили 10 лет брака. Как изменилась пара за вместе прожитые годы — смотрите в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Алла Пугачева #Максим Галкин
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