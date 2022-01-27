Моложавая Пугачева поразила сеть своим видом в 72 года (фото)

Примадонна позировала в розовом пуховике

Известная российская исполнительница Алла Пугачева, внук которой серьезно болен в 30 лет, появилась на новом фото, выставленным в популярной социальной сети мужем, российским юмористом Максимом Галкиным.

Свежий кадр был опубликован в Инстаграме мужчины.

Галкин заснял возлюбленную, которая давно не выступает с концертами, с необычного ракурса. 72-летняя звезда позировала в снежном саду. Алла Борисовна была в стильном нежно-розовом пуховике оверсайз и вязаной шапке. При этом Примадонна загадочно выглядывает из-за капюшона.

"Аллуся", — коротко подписал снимок Максим Галкин.

Поклонники пары восхитились зимним образом певицы. Подписчики Галкина отметили, что его жена выглядит прекрасно.

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Стоить заметить, что 72-летней Пугачевой не всегда удается поймать удачный ракурс. Так, недавно российская исполнительница шокировала своих поклонников мешками под глазами и морщинами.

Напомним, что в декабре Максим Галкин и Алла Пугачева отметили 10 лет брака. Как изменилась пара за вместе прожитые годы — смотрите в нашем предыдущем материале.