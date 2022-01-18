Укр

Морщины, мешки и ассимметрия: Пугачева показала, как выглядит в свои 72 года (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Певица удивила сеть своим внешним видом Новость обновлена 18 января 2022, 13:51
Певица удивила сеть своим внешним видом

Певица впервые за долгое время опубликовала новое фото у себя в Инстаграм.

Известная певица, Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Борисовна Пугачева нечасто балует своих подписчиков своими фото, чаще новые снимки артистки можно увидеть на странице в соцсети ее супруга, комика Максима Галкина, который ранее показал как они отмечали Новый год.

А 18 января свое новое фото опубликовала сама Алла Борисовна уже у себя на странице в Инстаграм. Однако стоит отметить, что внешний вид Примадонны на снимках на странице у Галкина и в ее профиле немного отличаются.

На фото у своего супруга Алла Борисовна всегда подтянутая и очень молодо выглядит, а на новом фото 72-летняя певица предстала уставшей, в морщинах и с мешками под глазами. Не спас артистку и достаточно яркий макияж с золотыми тенями и розовыми румянами.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что одно из последних фото Пугачевой в Instagram Галкина вызвало массу обсуждений в сети. Так, подписчики шоумена отметили, что певица скоро будет выглядеть моложе супруга.

Теги:
#Алла Пугачева #Алла Пугачева и Максим Галкин #Певица Алла Пугачева
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