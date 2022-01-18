Морщины, мешки и ассимметрия: Пугачева показала, как выглядит в свои 72 года (фото)

Певица впервые за долгое время опубликовала новое фото у себя в Инстаграм.

Известная певица, Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Борисовна Пугачева нечасто балует своих подписчиков своими фото, чаще новые снимки артистки можно увидеть на странице в соцсети ее супруга, комика Максима Галкина, который ранее показал как они отмечали Новый год.

А 18 января свое новое фото опубликовала сама Алла Борисовна уже у себя на странице в Инстаграм. Однако стоит отметить, что внешний вид Примадонны на снимках на странице у Галкина и в ее профиле немного отличаются.

На фото у своего супруга Алла Борисовна всегда подтянутая и очень молодо выглядит, а на новом фото 72-летняя певица предстала уставшей, в морщинах и с мешками под глазами. Не спас артистку и достаточно яркий макияж с золотыми тенями и розовыми румянами.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что одно из последних фото Пугачевой в Instagram Галкина вызвало массу обсуждений в сети. Так, подписчики шоумена отметили, что певица скоро будет выглядеть моложе супруга.