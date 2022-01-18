Зморшки, мішки та асиметрія: Пугачова показала, як виглядає у свої 72 роки (фото)

Співачка вперше за довгий час опублікувала нове фото в Інстаграмі.

Відома співачка, Примадонна російського шоубізнесу Алла Борисівна Пугачова нечасто балує своїх підписників своїми фото, частіше нові знімки артистки можна побачити на сторінці в соцмережі її чоловіка, коміка Максима Галкіна, який раніше показав, як вони відзначали Новий рік.

А 18 січня своє нове фото опублікувала сама Алла Борисівна вже на своїй сторінці в Інстаграм. Проте варто зазначити, що зовнішній вигляд Примадонни на знімках на сторінці у Галкіна та в її профілі трохи відрізняються.

На фото у свого чоловіка Алла Борисівна завжди підтягнута і дуже молодо виглядає, а на новому фото 72-річна співачка постала втомленою, в зморшках та з мішками під очима. Не врятував артистку і досить яскравий макіяж із золотими тінями та рожевими рум’янами.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що одне з останніх фото Пугачової у Instagram Галкіна викликало багато обговорень у мережі. Так, підписники шоумена зазначили, що співачка скоро виглядатиме молодшою за чоловіка.