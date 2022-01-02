"Шубка коштує як концерт Галкіна в Кремлі": у мережі обговорюють новорічний образ Алли Пугачової (фото)
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Примадонна відзначала Новий рік у довгій білій шубі і такій же шапці.
Складається враження, що з кожним новим роком відома російська співачка Примадонна Алла Борисівна Пугачова, яка раніше продемонструвала худі ноги, лише молодшає.
Її чоловік, російський шоумен та телеведучий Максим Галкін на своїй сторінці в Інстаграм періодично публікує фото та відео зі своєю дружиною. Не став винятком і Новий рік.
Артист опублікував невелике відео, на якому він разом з Аллою Борисівною та їхніми дітьми Лізою та Гаррі, а також дочкою Крістіни Орбакайте – Клавою, вітають усіх своїх підписників зі святом.
"З Новим роком! Ура!" — підписав ролик Галкін, зазначивши, що знімав їх відомий дизайнер та друг їхньої родини Ігор Гуляєв.
Найбільше користувачів мережі залучив новорічний образ Примадонни: довга біла хутряна шуба та пухнаста біла шапка. Деякі підписники зазначили, що таке вбрання досить дороге, але більше коментарів позитивних. Шанувальники Пугачової засипали її компліментами.
Раніше "Телеграф" писав, що 50-річну Крістіну Орбакайте переплутали з її 72-річною мамою — Аллою Пугачовою. Їхня подібність просто вражає.
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