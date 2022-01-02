"Шубка коштує як концерт Галкіна в Кремлі": у мережі обговорюють новорічний образ Алли Пугачової (фото)

Примадонна відзначала Новий рік у довгій білій шубі і такій же шапці.

Складається враження, що з кожним новим роком відома російська співачка Примадонна Алла Борисівна Пугачова, яка раніше продемонструвала худі ноги, лише молодшає.

Її чоловік, російський шоумен та телеведучий Максим Галкін на своїй сторінці в Інстаграм періодично публікує фото та відео зі своєю дружиною. Не став винятком і Новий рік.

Артист опублікував невелике відео, на якому він разом з Аллою Борисівною та їхніми дітьми Лізою та Гаррі, а також дочкою Крістіни Орбакайте – Клавою, вітають усіх своїх підписників зі святом.

"З Новим роком! Ура!" — підписав ролик Галкін, зазначивши, що знімав їх відомий дизайнер та друг їхньої родини Ігор Гуляєв.

Найбільше користувачів мережі залучив новорічний образ Примадонни: довга біла хутряна шуба та пухнаста біла шапка. Деякі підписники зазначили, що таке вбрання досить дороге, але більше коментарів позитивних. Шанувальники Пугачової засипали її компліментами.

Раніше "Телеграф" писав, що 50-річну Крістіну Орбакайте переплутали з її 72-річною мамою — Аллою Пугачовою. Їхня подібність просто вражає.