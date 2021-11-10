50-річну Орбакайте переплутали з Пугачовою на новому фото

Зовнішність 50-річної Орбакайте і 72-річної Пугачової вражає схожістю.

П’ятдесятирічну російську співачку Крістіну Орбакайте на новому фото переплутали з її зірковою матір’ю Аллою Пугачовою. Артистки настільки схожі, що шанувальники спочатку вирішили, що на фото сама Примадонна.

Знімок, на якому обличчя Орбакайте знято крупним планом сама артистка опублікувала в Інстаграм. Співачка постановки на тлі природи, укутавшись у шарф і одягнувши капюшон.

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При цьому коментарі під знімком заполонили зауваження шанувальників, що Орбакайте неймовірно схожа на свою матір Аллу Пугачову і що їх дуже легко переплутати.

"Як же ви стаєте на Маму схожа", "Христина, Ви дуже схожі з мамою", "Я подумала, що це мама. Кров не вода", "Мама Алла!", "Ви тут схожі на Аллу Борисівну", "Я з першого погляду відразу Алла Борисівна, з другого погляду Христина, ну дуже схожі", "Блін, думала Алла, от же схожі", "Ой, тут Ви копія мама", — пишуть Орбакайте практично в кожному коментарі.

Раніше "Телеграф" писав, що Орбакайте та Пугачову розкритикували в мережі за "пластикові" обличчя на спільному фото.