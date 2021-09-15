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"Старість можна відкласти": 72-річна Пугачова захопила шанувальників молодим виглядом (фото)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Алла Пугачова Новина оновлена 15 вересня 2021, 13:40
Алла Пугачова

Алла Пугачова ретельно стежить за своїм здоров’ям.

Російська співачка Алла Пугачова у свої 72 роки ніби не збирається старіти. Співачка відмінно виглядає, хвалиться підтягнутою фігурою і в цілому всіляко демонструє прекрасне самопочуття.

Свіже фото 72-річної співачки опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм її дочка Ліза.

Артистка позувала в спортивно образі: джинсах, які підкреслили її стрункі ноги, футболці та укороченою джинсовій куртці. Волосся Пугачова розпустила, а макіяж якщо і нанесла, то зовсім легкий.

Шанувальникам дуже сподобався лук співачки. У коментарях вони відзначили, що артистка дуже молодо виглядає.

"Ми, дивлячись на Аллу, бачимо: старість можна відкласти", "Дуже красива", "Молодець! Просто супер", — написали їй.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 72-річна Пугачова вперше за довгий час вийшла в світ. Співачка відвідала прем’єру серіалу в Москві.

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