"Старість можна відкласти": 72-річна Пугачова захопила шанувальників молодим виглядом (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 28
Алла Пугачова ретельно стежить за своїм здоров’ям.
Російська співачка Алла Пугачова у свої 72 роки ніби не збирається старіти. Співачка відмінно виглядає, хвалиться підтягнутою фігурою і в цілому всіляко демонструє прекрасне самопочуття.
Свіже фото 72-річної співачки опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм її дочка Ліза.
Артистка позувала в спортивно образі: джинсах, які підкреслили її стрункі ноги, футболці та укороченою джинсовій куртці. Волосся Пугачова розпустила, а макіяж якщо і нанесла, то зовсім легкий.
Шанувальникам дуже сподобався лук співачки. У коментарях вони відзначили, що артистка дуже молодо виглядає.
"Ми, дивлячись на Аллу, бачимо: старість можна відкласти", "Дуже красива", "Молодець! Просто супер", — написали їй.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 72-річна Пугачова вперше за довгий час вийшла в світ. Співачка відвідала прем’єру серіалу в Москві.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-