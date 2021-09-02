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"Це не Алла": Пугачову не впізнали на новому фото

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Алла Пугачова Новина оновлена 02 вересня 2021, 13:36
Алла Пугачова

Зовнішній вигляд співачки викликав суперечки серед передплатників.

Російська співачка Алла Пугачова 1 вересня відвела до школи своїх молодших дітей Лізу і Гаррі. Шанувальників здивував зовнішній вигляд примадонни: вони її просто не впізнали.

Свіже фото зі шкільної лінійки з’явилося на сторінці маленької Лізи в Інстаграм.

На ньому Пугачова позує разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним та дітьми. Зірка одягнена у все чорне. Вона також доповнила наряд капелюшком і масивною біжутерією.

Алла Пугачова сфотографувалася з сім’єю
Алла Пугачова сфотографувалася з сім’єю

Шанувальники в коментарях занепокоїлися зовнішнім виглядом співачки. На їхню думку, вигляд Алли сильно змінився і фанати навіть запідозрили, що це не вона. Серед її дописувачів виникла ціла дискусія з цього приводу.

"Це не Алла", "Згодна, ось і Лізі противно", "Так точно, що не Алла. Очі інші", "Я теж не бачу в цій жінці Пугачову. Взагалі не схожа", — пишуть користувачі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Алла Пугачова відправилася зі своїми дітьми за покупками. 72-річна співачка з’явилася на вулиці в шортах.

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