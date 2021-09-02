"Это не Алла": Пугачеву не узнали на новом фото

Внешний вид певицы вызвал споры среди подписчиков.

Российская певица Алла Пугачева 1 сентября отвела в школу своих младших детей Лизу и Гарри. Поклонников привел в недоумение внешний вид примадонны: они ее попросту не узнали.

Свежее фото со школьной линейки появилось на странице маленькой Лизы в Инстаграм.

На нем Пугачева позирует вместе со своим мужем Максимом Галкиным и детьми. Звезда одета во все черное. Она также дополнила наряд шляпкой и массивной бижутерией.

Алла Пугачева сфотографировалась с семьей

Поклонники в комментариях обеспокоились внешним видом певицы. По их мнению, облик Аллы сильно изменился и фанаты даже заподозрили, что это не она. Среди ее подписчиков возникла целая дискуссия по этому поводу.

"Это не Алла", "Согласна, вот и Лизе противно", "Да точно, не Алла. Глаза другие", "Я тоже не вижу в этой женщине Пугачеву. Вообще не похожа", — пишут пользователи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Алла Пугачева отправилась со своими детьми за покупками. 72-летняя певица появилась на улице в шортах.