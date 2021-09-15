Укр

"Старость можно отложить": 72-летняя Пугачева восхитила поклонников помолодевшим видом (фото)

Автор
Ольга Броскова
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Алла Пугачева
Алла Пугачева

Алла Пугачева тщательно следит за своим здоровьем.

Российская певица Алла Пугачева в свои 72 года словно не собирается стареть. Певица отлично выглядит, хвастается подтянутой фигурой и в целом всячески демонстрирует прекрасное самочувствие.

Свежее фото 72-летней певицы опубликовала на своей странице в Инстаграм ее дочь Лиза.

Артистка позировала в спортивно образе: джинсах, которые подчеркнули ее стройные ноги, футболке и укороченной джинсовой куртке. Волосы Пугачева распустила, а макияж если и нанесла, то совсем легкий.

Поклонникам очень понравился лук певицы. В комментариях они отметили, что артистка очень молодо выглядит.

"Мы, смотря на Аллу, видим старость можно отложить", "Очень красивая", "Молодец! Просто супер", — написали ей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 72-летняя Пугачева впервые за долгое время вышла в свет. Певица посетила премьеру сериала в Москве.

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