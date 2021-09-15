"Старость можно отложить": 72-летняя Пугачева восхитила поклонников помолодевшим видом (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 15
Алла Пугачева тщательно следит за своим здоровьем.
Российская певица Алла Пугачева в свои 72 года словно не собирается стареть. Певица отлично выглядит, хвастается подтянутой фигурой и в целом всячески демонстрирует прекрасное самочувствие.
Свежее фото 72-летней певицы опубликовала на своей странице в Инстаграм ее дочь Лиза.
Артистка позировала в спортивно образе: джинсах, которые подчеркнули ее стройные ноги, футболке и укороченной джинсовой куртке. Волосы Пугачева распустила, а макияж если и нанесла, то совсем легкий.
Поклонникам очень понравился лук певицы. В комментариях они отметили, что артистка очень молодо выглядит.
"Мы, смотря на Аллу, видим старость можно отложить", "Очень красивая", "Молодец! Просто супер", — написали ей.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 72-летняя Пугачева впервые за долгое время вышла в свет. Певица посетила премьеру сериала в Москве.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-