9 вересня відбулися похорони художника-постановника Бориса Краснова

У четвер, 9 вересня, Алла Пугачова і Максим Галкін попрощалися з художником-постановником Борисом Красновим, який пішов з життя 7 числа. Похорон відбувся на Троєкуровському кладовищі в Москві.

Примадонна з чоловіком прибули в траурний зал одними з перших. Співачка була в червоній масці. Вона довго стояла біля труни, перехрестилася і сіла на стілець, а під час прощальної промови дружини Краснова, Євгенії Костянтинівни, Алла Борисівна опустила голову і закрила обличчя руками, явно приховуючи сльози. Про це пише "МК.RU".

На церемонії прощання були присутні і інші представники російського шоу-бізнесу, включаючи музиканта Валерія Сюткина.

Похорони Бориса Краснова

Похорони Бориса Краснова

Нагадаємо, що Бориса Краснова, родом із України, з Пугачовою пов’язували теплі дружні стосунки. У 2000-х режисер ставив шоу для Примадонни, в тому числі її "Різдвяні зустрічі".

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