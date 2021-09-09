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Пугачова розридалася на похоронах легендарного режисера-постановника із України (фото)

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Алла Пугачова і Борис Краснов Новина оновлена 09 вересня 2021, 16:47
Алла Пугачова і Борис Краснов

9 вересня відбулися похорони художника-постановника Бориса Краснова

У четвер, 9 вересня, Алла Пугачова і Максим Галкін попрощалися з художником-постановником Борисом Красновим, який пішов з життя 7 числа. Похорон відбувся на Троєкуровському кладовищі в Москві.

Примадонна з чоловіком прибули в траурний зал одними з перших. Співачка була в червоній масці. Вона довго стояла біля труни, перехрестилася і сіла на стілець, а під час прощальної промови дружини Краснова, Євгенії Костянтинівни, Алла Борисівна опустила голову і закрила обличчя руками, явно приховуючи сльози. Про це пише "МК.RU".

На церемонії прощання були присутні і інші представники російського шоу-бізнесу, включаючи музиканта Валерія Сюткина.

Похорони Бориса Краснова
Похорони Бориса Краснова
Похорони Бориса Краснова
Похорони Бориса Краснова

Нагадаємо, що Бориса Краснова, родом із України, з Пугачовою пов’язували теплі дружні стосунки. У 2000-х режисер ставив шоу для Примадонни, в тому числі її "Різдвяні зустрічі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 89 році життя помер французький актор Жан-Поль Бельмондо.

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