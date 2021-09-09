Пугачева разрыдалась на похоронах легендарного режиссера-постановщика из Украины (фото)
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9 сентября состоялись похороны художника-постановщика Бориса Краснова
В четверг, 9 сентября, Алла Пугачева и Максим Галкин простились с художником-постановщиком Борисом Красновым, который ушел из жизни 7 числа. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище в Москве.
Примадонна с мужем прибыли в траурный зал одними из первых. Певица была в красной маске. Она долго стояла у гроба, перекрестилась и села на стул, а во время прощальной речи жены Краснова, Евгении Константиновны, Алла Борисовна опустила голову и закрыла лицо руками, явно скрывая слезы. Об этом пишет "МК.RU".
На церемонии прощания также присутствовали и другие представители российского шоу-бизнеса, включая музыканта Валерия Сюткина.
Напомним, что Бориса Краснова, родом из Украины, с Пугачевой связывали теплые дружеские отношения. В 2000-х режиссер ставил шоу для Примадонны, в том числе ее "Рождественские встречи".
Ранее "Телеграф" сообщал, что на 89 году жизни умер французский актер Жан-Поль Бельмондо.
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