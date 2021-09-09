"Різко здала": 72-річна Пугачова вперше за довгий час вийшла в світ

Російська примадонна показала на публіці, як зараз виглядає.

Відома 72-річна російська співачка Алла Пугачова, котра востаннє зʼявлялася на публіці навесні на дні народження телеведучої Насті Івлєєвої, відвідала зі своїм чоловіком Максимом Галкіним закриту премʼєру серіалу "Вертинський". У мережі почали писати про те, що примадонна стрімко постарішала.

Про відвідування співачкою світського заходу повідомляє Telegram-канал "Woman.ru".

Проходила подія у московському театрі "Художній". Оскільки Пугачова являється палкою шанувальницею таланту кіноактора Вертинського, то не могла пропустити премʼєру фільму про його життя.

Пугачова разом зі своїм молодим 45-річним чоловіком телеведучим Галкіним не ховалися від камер і активно позували для знімків.

Думки читачів мережі про нинішній вигляд Пугачової розділилися, адже дехто пише, що співачка по цей час прекрасно виглядає, проте є ті, кому здалось, що вона за останній час стрімко постаріла.

"Алла Борисівна якось різко здала…", - написали у Telegram-каналі "НеМалахов".

Постарівша Алла Пугачова

На премʼєру фільму зірка одягла сірий брючний костюм та черевики на низькому ходу. Свій образ вона доповнила масивними аксесуарами на шиї та руках.

Співачка пофарбувалася у білявий колір та зробила яскравий макіяж

Взагалі Пугачова рідко зʼявляється на публіці і надає перевагу домашньому затишку у підмосковському обійсті в селі Грязь. Тому Галкіну зазвичай доводиться самому відвідувати подібні світські заходи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 вересня у віці 60 років помер сценограф і постановник номерів Пугачової Борис Краснов.

Також мит писали, що Алла Борисівна 1 вересня відвела своїх дітей до школи, де здивувала всіх своїм зовнішнім виглядом.