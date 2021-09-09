"Різко здала": 72-річна Пугачова вперше за довгий час вийшла в світ
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Російська примадонна показала на публіці, як зараз виглядає.
Відома 72-річна російська співачка Алла Пугачова, котра востаннє зʼявлялася на публіці навесні на дні народження телеведучої Насті Івлєєвої, відвідала зі своїм чоловіком Максимом Галкіним закриту премʼєру серіалу "Вертинський". У мережі почали писати про те, що примадонна стрімко постарішала.
Про відвідування співачкою світського заходу повідомляє Telegram-канал "Woman.ru".
Проходила подія у московському театрі "Художній". Оскільки Пугачова являється палкою шанувальницею таланту кіноактора Вертинського, то не могла пропустити премʼєру фільму про його життя.
Пугачова разом зі своїм молодим 45-річним чоловіком телеведучим Галкіним не ховалися від камер і активно позували для знімків.
Думки читачів мережі про нинішній вигляд Пугачової розділилися, адже дехто пише, що співачка по цей час прекрасно виглядає, проте є ті, кому здалось, що вона за останній час стрімко постаріла.
"Алла Борисівна якось різко здала…", - написали у Telegram-каналі "НеМалахов".
На премʼєру фільму зірка одягла сірий брючний костюм та черевики на низькому ходу. Свій образ вона доповнила масивними аксесуарами на шиї та руках.
Взагалі Пугачова рідко зʼявляється на публіці і надає перевагу домашньому затишку у підмосковському обійсті в селі Грязь. Тому Галкіну зазвичай доводиться самому відвідувати подібні світські заходи.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 вересня у віці 60 років помер сценограф і постановник номерів Пугачової Борис Краснов.
Також мит писали, що Алла Борисівна 1 вересня відвела своїх дітей до школи, де здивувала всіх своїм зовнішнім виглядом.
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