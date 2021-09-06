"Не вважаю конкуренткою": Івлєєва принизила українку Регіну Тодоренко

Блогер розповіла, як поставилася до того, що Регіна за день до неї запустила схоже шоу.

Відома російська блогерка і телеведуча Настя Івлєєва стала новою гостею програми Ксенії Собчак "Обережно: Собчак". Івлєєва дала Ксенії відверте інтерв’ю, в якому розповіла як про своє особисте життя, так і про "робочі" моментах.

Інтерв’ю вийшло на ютуб-каналі Собчак 6 вересня.

Під час розмови Ксенія Собчак торкнулася теми відносин з української телеведучої Регіною Тодоренко, з якої Івлєєву пов’язує проєкт "Орел і Решка". Ведуча поцікавилася, як Настя відреагувала на те, що Тодоренко запустила схоже шоу буквально на день раніше, тим самим ставши "першовідкривачем" формату.

Івлєєва зізнається, що не знала про те, що Регіна готує таку ж програму, а, відзначимо, першою гостею на шоу Насті була саме Тодоренко.

"Я розуміла, що буде. Прилетіло. Але ми пішли далі, і йдемо дотепер" — каже блогер, мабуть, натякаючи на те, що проєкт Регіни "загальмував".

Крім цього, Івлєєва заявила, що не вважає Тодоренко своєю конкуренткою, оскільки вони по-різному "тримають публіку". Також, Настя зазначила, що і переглядів і передплатників у неї більше, ніж у Регіни.

Обережно! У відео присутня ненормативна лексика:

Раніше, "Телеграф" писав, що Настя Івлєєва вперше заговорила про розлучення зі своїм чоловіком репером Елджеем, справжнє ім’я якого Олексій Узенюк. Блогер нарешті розкрила причину їх розставання.