Настя Ивлеева рассказала, почему рассталась с Элджеем
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По словам ведущей, они с мужем "двигались на разных скоростях".
Российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева впервые рассказала о причинах развода с мужем Алексеем Узенюком, известным под псевдонимом Элджей. По мнению ведущей, они связали себя узами брака слишком рано.
Об этом Ивлеева рассказала в интервью Ксении Собчак.
Настя рассказала, что они с Элджеем расстались еще в марте.
"Это была весна этого года. Март, плюс-минус. Хочется отдать ему должное: мы умели разговаривать и слышать друг друга. Таким дружественным грамотным образом сталкивались с проблемами, все решали, делали выводы. Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша вдохновлял меня и заменял мне всех", — разоткровенничалась Настя.
По словам Ивлеевой, их отношения разладились в карантин.
"Я очень стремительная, мне всегда нужно куда-то лететь, везде успеть. Я понимала, что есть жизнь за пределами нашего дома. Хотелось открывать новые места, людей, вдохновляться на работу. У меня другой вайб, другая динамика жизни. А леша другой, он более медленный", — рассказала Настя.
Как писал "Телеграф", Настя Ивлеева официально сообщила, что рассталась с Элджеем в августе этого года. При этом слухи о расставании пары ходили уже давно.
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