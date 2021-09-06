Укр

Настя Ивлеева рассказала, почему рассталась с Элджеем

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Настя Ивлеева и Элджей Новость обновлена 06 сентября 2021, 12:13
Настя Ивлеева и Элджей

По словам ведущей, они с мужем "двигались на разных скоростях".

Российская блогер и телеведущая Настя Ивлеева впервые рассказала о причинах развода с мужем Алексеем Узенюком, известным под псевдонимом Элджей. По мнению ведущей, они связали себя узами брака слишком рано.

Об этом Ивлеева рассказала в интервью Ксении Собчак.

Настя рассказала, что они с Элджеем расстались еще в марте.

"Это была весна этого года. Март, плюс-минус. Хочется отдать ему должное: мы умели разговаривать и слышать друг друга. Таким дружественным грамотным образом сталкивались с проблемами, все решали, делали выводы. Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша вдохновлял меня и заменял мне всех", — разоткровенничалась Настя.

По словам Ивлеевой, их отношения разладились в карантин.

"Я очень стремительная, мне всегда нужно куда-то лететь, везде успеть. Я понимала, что есть жизнь за пределами нашего дома. Хотелось открывать новые места, людей, вдохновляться на работу. У меня другой вайб, другая динамика жизни. А леша другой, он более медленный", — рассказала Настя.

Как писал "Телеграф", Настя Ивлеева официально сообщила, что рассталась с Элджеем в августе этого года. При этом слухи о расставании пары ходили уже давно.

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