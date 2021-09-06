"Не считаю конкуренткой": Ивлеева унизила украинку Регину Тодоренко

Блогер рассказала, как отнеслась к тому, что Регина за день до нее запустила похожее шоу.

Известная российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева стала новой гостьей программы Ксении Собчак "Осторожно: Собчак". Ивлеева дала Ксении откровенное интервью, в котором рассказала как о своей личной жизни, так и о "рабочих" моментах.

Интервью вышло на ютуб-канале Собчак 6 сентября.

Во время разговора Ксения Собчак затронула тему отношений с украинской телеведущей Региной Тодоренко, с которой Ивлееву связывает проект "Орел и Решка". Ведущая поинтересовалась, как Настя отреагировала на то, что Тодоренко запустила похожее шоу буквально на день раньше, тем самым став "первооткрывателем" формата.

Ивлеева признается, что не знала о том, что Регина готовит такую же программу, а, отметим, первой гостьей на шоу Насти была именно Тодоренко.

"Я понимала, что будет. Прилетело. Но мы пошли дальше, и идем до сих пор" — говорит блогер, видимо намекая на то, что проект Регины "затормозил".

Помимо этого, Ивлеева заявила, что не считает Тодоренко своей конкуренткой, так как они по-разному "держат публику". Также, Настя отметила, что и просмотров и подписчиков у нее больше, чем у Регины.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика:

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Ивлеева впервые заговорила о разводе со своим супругом репером Элджеем, настоящее имя которого Алексей Узенюк. Блогер наконец раскрыла причину их расставания.