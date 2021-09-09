Укр

"Резко сдала": 72-летняя Пугачева впервые за долгое время вышла в свет

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Пугачева с Галкиным в театре Новость обновлена 09 сентября 2021, 08:34
Пугачева с Галкиным в театре

Российская примадонна показала на публике, как сейчас выглядит.

Известная 72-летняя российская певица Алла Пугачева, которая в последний раз появлялась на публике весной на дне рождения телеведущей Насти Ивлеевой, посетила со своим мужем Максимом Галкиным закрытую премьеру сериала "Вертинский". В сети начали писать о том, что примадонна стремительно постарела.

О посещении певицей светского мероприятия сообщает Telegram канал "Woman.ru".

Проходило событие в московском театре "Художественный". Поскольку Пугачева является страстной поклонницей таланта киноактера Вертинского, то не могла пропустить премьеру фильма о его жизни.

Пугачева вместе со своим молодым 45-летним мужем телеведущим Галкиным не прятались от камер и активно позировали для снимков.

Мнения читателей сети о нынешнем виде Пугачевой разделились, ведь некоторые пишут, что певица по настоящее время прекрасно выглядит, но есть и те, кому показалось, что она за последнее время стремительно постарела.

"Алла Борисовна как-то резко сдала ...",написали в Telegram-канале "НеМалахов".

Постаревшая Алла Пугачева
Постаревшая Алла Пугачева

На премьеру фильма звезда надела серый брючный костюм и ботинки на низком ходу. Свой образ она дополнила массивными аксессуарами на шее и руках.

Певица покрасилась в белокурый цвет и сделала яркий макияж
Певица покрасилась в белокурый цвет и сделала яркий макияж

Вообще Пугачева редко появляется на публике и предпочитает домашний уют в подмосковье в деревне Грязь. Поэтому Галкину обычно приходится самому посещать подобные светские мероприятия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 7 сентября в возрасте 60 лет умер сценограф и постановщик номеров Пугачевой Борис Краснов.

Также мы писали, что Алла Борисовна 1 сентября отвела своих детей в школу, где удивила всех своим внешним видом.

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