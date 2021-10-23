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"Обличчя від пластики перекосилося": Орбакайте опублікувала фото з 72-річною Пугачовою і розчарувала мережу

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Крістіна Орбакайте, Алла Пугачова і Максим Галкін Новина оновлена 23 жовтня 2021, 16:46
Крістіна Орбакайте, Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова вибрала для заходу образ "тотал-блек".

Російська співачка Крістіна Орбакайте і її 72-річна зоряна матір Алла Пугачова разом сходили на вечірку з нагоди 45-річчя ще одного російського співака Миколи Баскова.

Відповідні знімки Орбакайте опублікувала в своєму Інстаграм.

На фотографіях Крістіна позує в яскраво-жовтій сукні, розшитій паєтками, а Пугачова навпаки вбралася у все чорне. 72-річна артистка зробила укладку з прямим волоссям, доповнила свій костюм аксесуарами і взагалі-то виглядала досить молодо для свого віку. Однак відразу кілька користувачі назвали обличчя артисток на фото "восковими".

"Воскові ляльки", "Дуже схожі на воскові мумії", — пишуть користувачі.

Знімок з вечірки також з’явився в Інстаграм дочки Пугачової Лізи Галкіної. На ньому обличчя співачки можна розгледіти великим планом, що ще більше спровокувало негативні коментарі серед користувачів.

"Галкін справжній, а Пугачова зроблена з гриму, обличчя від пластики вже перекосилося, шкода її", "Алла не Алла", "Від Пугачової нічого не залишилося ...", — пишуть в коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше 72-річна Алла Пугачова налякала своїх шанувальників зміненою зовнішністю.

Теги:
#Пугачова #Орбакайте #Співачка
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