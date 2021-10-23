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"Лицо от пластики перекосилось": Орбакайте опубликовала фото с 72-летней Пугачевой и разочаровала сеть

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Кристина Орбакайте, Алла Пугачева и Максим Галкин Новость обновлена 23 октября 2021, 16:46
Кристина Орбакайте, Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева выбрала для мероприятия образ "тотал-блэк".

Российская певица Кристина Орбакайте и ее 72-летняя звездная мать Алла Пугачева вместе сходили на вечеринку по случаю 45-летия еще одного российского певца Николая Баскова.

Соответствующие снимки Орбакайте опубликовала в своем Инстаграм.

На фотографиях Кристина позирует в ярко-желтом платье, расшитом пайетками, а Пугачева наоборот нарядилась во все черное. 72-летняя артистка сделала укладку с прямыми волосами, дополнила свой костюм аксессуарами и в общем-то выглядела довольно молодо для своего возраста. Однако сразу несколько пользователи назвали лица артисток на фото"восковыми".

"Восковые куклы", "Очень похожи на восковые мумии", — пишут юзеры.

Снимок с вечеринки также появился в Инстаграм дочери Пугачевой Лизы Галкиной. На нем лицо певицы можно разглядеть крупным планом, что еще больше спровоцировало негативные комментарии среди пользователей.

"Галкин настоящий, а Пугачева сделана из грима, лицо от пластики уже перекосилось, жалко её", "Алла не Алла", "От Пугачевой ничего не осталось…", — пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее 72-летняя Алла Пугачева напугала своих поклонников изменившейся внешностью.

Теги:
#Пугачева #Орбакайте #Певица
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