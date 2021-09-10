"Потеряла своё лицо": 72-летняя Пугачева изменилась до неузнаваемости и напугала поклонников (фото)

Аллу Пугачеву перепутали с Лаймой Вайкуле.

Российская певица Алла Пугачева часто вызывает споры в сети касательно своей внешности. В свои 72 года Алла неоднократно прибегала к омолаживающим процедурам и не скрывала этого. На днях примадонна вместе со своим мужем Максимом Галкиным появилась на кинопремьере в Москве. Звезда немного изменила стиль, осветлила волосы, но не всем поклонникам понравился ее новый образ.

Свежее фото Пугачевой и Галкина появилось в Инстаграм ее дочери Лизы.

Алла Пугачева и Максим Галкин

На нем Алла позирует в стильном костюме в полоску, который дополнили массивные аксессуары. Звезда также осветлила волосы и собрала их в высокий конский хвост. При этом в комментариях под фото многие поклонники Пугачевой отметили, что не сразу узнали Аллу, перепутав ее с Лаймой Вайкуле. По их мнению, Пугачева перестала быть похожей на себя после омолаживающих процедур.

"Потеряла своё лицо", "Чужое лицо к сожалению. Алла оставайтесь собой, мы вас любим естественную", "Лайма Пугачёва или Алла Вайкуле?", "Похожа на Лайму", "Индивидуальность пропадает за погоней красотой", "Подумала что Лайма", "Как Лайма Вайкуле", — написали в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", на днях 72-летняя Алла Пугачева впервые за долгое время вышла в свет. Артистка посетила закрытую премьеру сериала "Вертинский".