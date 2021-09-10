"Втратила своє обличчя": 72-річна Пугачова змінилася до невпізнання і налякала шанувальників (фото)

Аллу Пугачову переплутали з Лаймою Вайкуле.

Російська співачка Алла Пугачова часто викликає суперечки в мережі через свою зовнішність. У свої 72 роки Алла неодноразово вдавалася до омолоджувальних процедур і не приховувала цього. Днями примадонна разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним з’явилася на кінопрем’єрі в Москві. Зірка трохи змінила стиль, висвітлила волосся, але не всім шанувальникам сподобався її новий образ.

Свіже фото Пугачової і Галкіна з’явилося в Інстаграм її дочки Лізи.

Алла Пугачова і Максим Галкін

На ньому Алла позує в стильному костюмі в смужку, який доповнили масивні аксесуари. Зірка також висвітлила волосся і зібрала його у високий кінський хвіст. При цьому в коментарях під фото багато шанувальників Пугачової відзначили, що не відразу впізнали Аллу, переплутавши її з Лаймою Вайкуле. На їхню думку, Пугачова перестала бути схожою на себе після омолоджувальних процедур.

"Втратила своє обличчя", "Чуже обличчя на жаль. Алла залишайтеся собою, ми вас любимо природну", "Лайма Пугачова або Алла Вайкуле?", "Чи схожа на Лайму", "Індивідуальність пропадає у гонитві за красою", "Подумала що Лайма", "Як Лайма Вайкуле", — написали в коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", днями 72-річна Алла Пугачова вперше за довгий час вийшла у світ. Артистка відвідала закриту прем’єру серіалу "Вертинський".