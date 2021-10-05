Пугачева отреагировала на запуск российской актрисы в космос раритетным фото

Российская актриса Юлия Пересильд сегодня отправилась в космос.

Российская певица Алла Пугачева отреагировала на запуск российской актрисы Юлии Пересильд в космос раритетным фото.

Снимок она разместила в своем Инстагарам.

На снимке российской артистке чуть более 20-ти лет. Она в джинсах и кофте в этническом стиле позирует на фоне ракеты.

"Счастливого пути!", — подписала Пугачева фотографию.

Алла Пугачева в молодости

Отметим, что в России вокруг полета российской съемочной группы в космос сегодня началась настоящая истерия. "Я плакала", — написала у Пугачевой в комментариях одна из пользовательниц. Однако среди комментаторов нашлись и те, кто мыслит более трезво. "В стране похоже снять кино-самая острая проблема!", — саркастично написал один из пользователей, собрав под комментарием почти 250 лайков.

Как писал "Телеграф", сегодня российская актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправились в космос. Там они будут снимать фильм "Вызов" о девушке-враче, которая отправилась в космос ради спасения космонавта. Съемки фильма в космосе пройдут впервые в мире.