Укр

Пугачева отреагировала на запуск российской актрисы в космос раритетным фото

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Алла Пугачева
Алла Пугачева

Российская актриса Юлия Пересильд сегодня отправилась в космос.

Российская певица Алла Пугачева отреагировала на запуск российской актрисы Юлии Пересильд в космос раритетным фото.

Снимок она разместила в своем Инстагарам.

На снимке российской артистке чуть более 20-ти лет. Она в джинсах и кофте в этническом стиле позирует на фоне ракеты.

"Счастливого пути!", — подписала Пугачева фотографию.

Алла Пугачева в молодости
Алла Пугачева в молодости

Отметим, что в России вокруг полета российской съемочной группы в космос сегодня началась настоящая истерия. "Я плакала", — написала у Пугачевой в комментариях одна из пользовательниц. Однако среди комментаторов нашлись и те, кто мыслит более трезво. "В стране похоже снять кино-самая острая проблема!", — саркастично написал один из пользователей, собрав под комментарием почти 250 лайков.

Как писал "Телеграф", сегодня российская актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко отправились в космос. Там они будут снимать фильм "Вызов" о девушке-враче, которая отправилась в космос ради спасения космонавта. Съемки фильма в космосе пройдут впервые в мире.

Теги:
#Космос #Пугачева #Актриса #Алла Пугачева #Юлия Пересильд
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