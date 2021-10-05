Российскую актрису Юлию Персильд запустили в космос

Актриса проведет на МКС 12 дней.

Известная российская актриса Юлия Персильд отправилась в космос, чтобы сняться в фильме. Вместе с ней на МКС полетел и режиссер Клим Шипенко.

5 октября с космодрома Байконур на борту ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-19" стартовала экспедиция МКС-66 и киноэкипажем. Вместе с актрисой и режиссером полетел и космонавт Антон Шкаплеров, для которого это уже четвертый полет.

Всего экипаж проведет на МКС 12 дней, а сам полет продлится около 3-х часов. На станции будут снимать фильм под названием "Вызов", который расскажет историю о девушке-враче, полетевшей в космос, чтобы спасти космонавта.

Стоит отметить, что подобная съемка в космическом пространстве пройдет впервые в мире.

На своей странице в Инстаграм Юлия активно освещала свою подготовку к полету.

Ранее, "Телеграф" писал, что космический корабль Crew Dragon, запущенный с космодрома во Флориде, впервые отправил в космос туристов.