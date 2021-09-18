Укр

Пугачева на свежем фото испугала осунувшимся лицом

Автор
Ольга Броскова
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Алла Пугачева
Алла Пугачева

Сегодня дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свой день рождения.

Российская певица Алла Пугачева сегодня отмечает праздник. В этот день родились двое ее очаровательных детей Лиза и Гарри. Двойняшкам 18 сентября исполнилось 8 лет.

По этому случаю подруга примадонны Алина Редель опубликовала в своем Инстаграм милое фото семьи Пугачевой.

Алла Пугачева с мужем и детьми
Алла Пугачева с мужем и детьми

На снимке запечатлена вся четверка: сама Алла Пугачева, ее муж максим Галкин и юные Лиза и Гарри. Все звездное семейство улыбается, а самая сияющая улыбка — у самой 72-летней артистки. Нельзя при этом не заметит, что лицо певицы выглядит осунувшимся: подбородок сильно заострен, а под глазами так называемые "мешки". В комментариях подписчики отметили, что внешне на Пугачеву очень похожа ее дочь Лиза, а вот Гарри пошел в папу.

К слову, малыши Галкина и Пугачевой сами поздравили родителей в день рождения. Ребята подарили им собственноручно нарисованные картины и приготовили маленький перфоманс с чтением стихотворений.

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин женаты уже почти 10 лет. В 2013 году суррогатная мать родила им двойняшек Гарри и Лизу. В прошлом году ребята первый раз пошли в школу. В этому году линейка детей Пугачевой на 1 сентября вызвала недоумение в сети из-за большого количества темных авто возле школы.

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#Пугачева #Алла Пугачева
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