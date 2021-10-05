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Пугачова відреагувала на запуск російської актриси в космос раритетним фото

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Алла Пугачова Новина оновлена 05 жовтня 2021, 16:19
Алла Пугачова

Російська актриса Юлія Пересільд сьогодні вирушила в космос.

Російська співачка Алла Пугачова відреагувала на запуск російської актриси Юлії Пересільд в космос раритетним фото.

Знімок вона розмістила в своєму Інстагарам.

На знімку російської артистці трохи більше 20-ти років. Вона в джинсах і кофті в етнічному стилі позує на тлі ракети.

"Щасливої дороги!", — підписала Пугачова фотографію.

Алла Пугачова в молодості
Алла Пугачова в молодості

Відзначимо, що в Росії навколо польоту російської знімальної групи в космос сьогодні почалася справжня істерія. "Я плакала", — написала у Пугачової в коментарях одна з користувачок. Однак серед коментаторів знайшлися і ті, хто мислить більш тверезо. "В країні схоже зняти кіно-найгостріша проблема!", — саркастично написав один з користувачів, зібравши під коментарем майже 250 лайків.

Як писав "Телеграф", сьогодні російська актриса Юлія Пересільд разом з режисером Климом Шипенко відправились в космос. Там вони будуть знімати фільм "Виклик" про дівчину-лікаря, яка вирушила в космос заради порятунку космонавта. Зйомки фільму в космосі пройдуть вперше в світі.

Теги:
#Космос #Пугачова #Актриса #Алла Пугачова #Юлія Пересільд
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