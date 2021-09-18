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Пугачова на свіжому фото злякала змарнілим обличчям

Автор
Ольга Броскова
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Алла Пугачова
Алла Пугачова

Сьогодні діти Алли Пугачової і Максима Галкіна святкують свій день народження.

Російська співачка Алла Пугачова сьогодні відзначає свято. В цей день народилися двоє її чарівних дітей Ліза і Гаррі. Двійнятам 18 вересня виповнилося 8 років.

З цієї нагоди подруга примадонни Аліна Редель опублікувала у своєму Інстаграм миле фото сім’ї Пугачової.

Алла Пугачова з чоловіком і дітьми
Алла Пугачова з чоловіком і дітьми

На знімку зображена вся четвірка: сама Алла Пугачова, її чоловік максим Галкін і юні Ліза і Гаррі. Все зоряне сімейство посміхається, а найосяяніша посмішка — у самій 72-річної артистки. Не можна при цьому не помітити, що обличчя співачки виглядає змарнілим: підборіддя сильно загострене, а під очима так звані "мішки". У коментарях дописувачі відзначили, що зовні на Пугачову дуже схожа її дочка Ліза, а ось Гаррі пішов у тата.

До слова, малюки Галкіна і Пугачової самі привітали батьків в день народження. Діти подарували їм власноруч намальовані картини і приготували маленький перфоманс з читанням віршів.

Нагадаємо, що Алла Пугачова і Максим Галкін одружені вже майже 10 років. У 2013 році сурогатна мати народила їм двійнят Гаррі і Лізу. Торік хлопці перший раз пішли в школу. В цьому році лінійка дітей Пугачової на 1 вересня викликала подив в мережі через великої кількості темних авто біля школи.

Теги:
#Пугачова #Алла Пугачова
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